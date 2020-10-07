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Еще несколько стран выразили заинтересованность в нормализации отношений с Израилем

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Еще как минимум три-четыре страны могут присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем в ближайшие два месяца. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен в среду, 7 октября.

По его словам, в ближайшие месяцы можно будет увидеть определенный прогресс в данном направлении. При этом он отметил, что у некоторых арабских стран есть очень большой интерес к нормализации отношений с Израилем, однако существует ряд стран и с более жесткими позициями, которые хотели бы нечто взамен за их присоединение к соглашениям, пишет «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что к соглашениям Израиля, ОАЭ и Бахрейна о нормализации отношений могут присоединиться еще до девяти стран.

15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.

Одно из соглашений подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Такое условие прописано в плане Вашингтона по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ и назвали действия Абу-Даби агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

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