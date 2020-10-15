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Величину прожиточного минимума для пенсионеров утвердили в Калужской области

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В Калужской области приняли закон, устанавливающий величину прожиточного минимума на 2021 год для пенсионеров. Соответствующая информация размещена на сайте заксобрания региона.

Согласно поправке, в следующем году прожиточный минимум для пенсионеров составит 10 002 рубля. В прошлом году этот показатель составлял 9303 рубля, пишет газета «Весть».

Как уточняет издание, прожиточный минимум влияет на сумму социальной доплаты к пенсии. В случае если пенсия меньше прожиточного минимума, то человеку назначается доплата до этого минимума.

6 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе заседания комитета Совета Федерации по соцполитике заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум.

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