Московский театр имени Пушкина перенес спектакли на декабрь 2020 года

Московский драматический театр им. А.С. Пушкина со следующей недели переносит все спектакли на декабрь 2020 года. Об этом в четверг, 16 октября, сообщили в пресс-службе учреждения.

«С 19 по 25 октября наши спектакли переносятся на декабрь. В выходные — 17–18 октября — у нас еще идут спектакли на большой сцене, на следующей неделе — уже нет», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

5 октября сообщалось, что Большой театр отменил спектакли на Камерной сцене имени Покровского до 28 октября. Эта мера принимается в связи с выполнением указа мэра Москвы от 1 октября, которым вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным, за минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом оказалось в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Подмосковье (439).

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