Путин одобрил закон об исполнении бюджетов ПФР и ФОМС за 2019 год

Российский президент Владимир Путин подписал законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в четверг, 15 октября.

Согласно указу «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2019 год», общий объем доходов бюджета фонда за этот период составил 8,781 трлн рублей. Из них 8,720 трлн рублей дохода — в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Общий объем расходов составил 8,627 трлн рублей. Совокупный размер профицита бюджета ПФР за минувший год составил 153,9 млрд рублей.

По доходам бюджет ФОМС исполнен в сумме 2,124 трлн рублей, или 101,2% от утвержденного размера, отмечает ТАСС. По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на сумму около 229 млрд рублей, или на 12%. Доходы бюджета фонда за 2018 год составляли 1,895 трлн рублей, расходы — 1,988 трлн рублей.

Расходы бюджета фонда за 2019 год насчитывают 2,187 трлн рублей, или 99,8% от утвержденного размера и от уточненной сводной росписи. Расходы увеличились по сравнению с 2018 годом на 198,195 млрд рублей, или на 10%.

Прошлогодний бюджет ФОМС исполнен с дефицитом в 62,749 млрд рублей, который обеспечен доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета фонда. В 2019 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования, из бюджета организации направили 100,798 млрд рублей. В том году высокотехнологичную медпомощь оказали более чем 1 млн пациентов.

Во время видеоконференции с лидерами партийных фракций в Госдуме 6 октября Путин назвал исполнение социальных обязательств и обеспечение развития России приоритетами федерального бюджета на 2021–2023 годы.

Он попросил депутатов вместе с сенаторами, правительством и экспертами детально проработать все параметры предстоящего бюджета.