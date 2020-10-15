YouTube ограничит доступ к роликам о теории заговора

Видеохостинг YouTube собирается ограничивать просмотр роликов, которые содержат материалы о теории заговора. Об этом в четверг, 15 октября, сообщается в официальном блоге сервиса.

«Управлять дезинформацией и вредоносными теориями заговора сложно, потому что контент постоянно меняется и развивается. Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с содержанием теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — говорится в заявлении видеохостинга.

Там напомнили, что почти два года назад YouTube принял меры для ограничения доступа к материалам распространенной в США теории заговора QAnon.

Эта теория предполагает, что президент США Дональд Трамп собирается разоблачить масштабную международную схему педофилии, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Ранее в четверг сообщалось, что YouTube собирается удалять все ролики, которые будут содержать недостоверные данные о вакцинации от COVID-19.

В июле основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают.