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YouTube ограничит доступ к роликам о теории заговора

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Видеохостинг YouTube собирается ограничивать просмотр роликов, которые содержат материалы о теории заговора. Об этом в четверг, 15 октября, сообщается в официальном блоге сервиса.

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«Управлять дезинформацией и вредоносными теориями заговора сложно, потому что контент постоянно меняется и развивается. Сегодня мы делаем еще один шаг по обузданию ненависти и оскорблений, удаляя больше контента с содержанием теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире», — говорится в заявлении видеохостинга.

Там напомнили, что почти два года назад YouTube принял меры для ограничения доступа к материалам распространенной в США теории заговора QAnon.

Эта теория предполагает, что президент США Дональд Трамп собирается разоблачить масштабную международную схему педофилии, в которую якобы вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

Ранее в четверг сообщалось, что YouTube собирается удалять все ролики, которые будут содержать недостоверные данные о вакцинации от COVID-19.

В июле основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают.

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