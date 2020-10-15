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YouTube удалит фейки о вакцинации от коронавируса

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Видеохостинг YouTube собирается удалять все ролики, которые будут содержать недостоверные данные о вакцинации от COVID-19, сообщает британская газета The Guardian. Под запретом контент, который противоречит экспертному заключению Всемирной организации здравоохранения или государственных органов санитарного контроля.

Официальный представитель YouTube заявил, что вакцина против COVID-19 уже на подходе. В такой ситуации видеохостинг не может позволить себе распространять недостоверные сведения о профилактике болезни.

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