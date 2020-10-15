Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку. Он заявил, что не будет исполнять обязанности президента. По закону именно он занимает пост после ухода с должности главы государства. Премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что обязанности главы государства теперь перешли к нему.

В пятницу состоится внеочередное заседание парламента. На повестке дня отставка президента. Выборы нового главы Киргизии должны пройти через три месяца. Около тысячи сторонников нового премьер-министра страны Садыра Жапарова собрались недалеко от государственной резиденции «Ала-Арча». Они требуют роспуска национального парламента. Также митингующие хотят, чтобы Жапаров возглавил республику. К резиденции стянули отряды спецподразделений МВД и вооруженных сил. 9 октября глава государства ввел в столице режим чрезвычайного положения, в Бишкек ввели воинские подразделения.