Москвичку ударили ножом за замечание об отсутствии маски

Мужчина ударил ножом москвичку за замечание об отсутствии у него защитной маски. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из магазинов подмосковного Кунцева, в котором мужчина находился без маски. После конфликта мужчина подкараулил 63-летнюю женщину на улице возле здания магазина и ударил ножом в область ребер. Пострадавшую госпитализировали.

Накануне психолог Сергей Ланг рассказал о типичных нарушителях масочного режима. В первую группу специалист включил подростков, которые не верят в пандемию и отказываются носить средства индивидуальной защиты. Ко второй категории психолог отнес взрослых людей, которые не реализовали себя и имеют огромное количество проблем как в личных отношениях, так и в карьере.

При это Ланг посоветовал с осторожность и в вежливой форме делать замечания тем, кто не носит маски в общественных местах. При этом он порекомендовал делать замечание, не привлекая к этому окружающих. Психолог напомнил, что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию.