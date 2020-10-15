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Испортившему фонтан в Нижнем Новгороде вандалу грозит 10 лет тюрьмы

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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который весной повредил фонтан на проспекте Ильича. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Ущерб от его действий оценивается в 425 тыс. рублей.

Как пишет ИА «НьюсНН», городская администрация заключила концессионные соглашения на реконструкцию фонтанов. После того как компания «Нижегородский водоканал» закончила реконструкцию одного из объектов, оттуда пропали три форсунки и 22 светильника.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый — 35-летний житель Нижегородской области. Он успел продать похищенные детали на Московском вокзале.

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