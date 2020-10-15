Монтажник погиб от удара током и падения с высоты под Волгоградом

Следователи начали проверку по факту гибели 52-летнего электромонтажника в Волгоградской области. Мужчина схватился за провод под напряжением и упал с большой высоты.

Инцидент произошел в Светлоярском районе. По данным следствия, мужчина устранял неполадки с электричеством. Перед началом работ монтажник обесточил участок, однако провода на столбе остались под напряжением. Во время манипуляций приставная лестница под мужчиной пошатнулась. По инерции он схватился за находившийся под напряжением провод, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Рабочий получил удар током, а также множественные травмы при падении с высоты. На место были вызваны медики скорой помощи. Мужчина скончался до госпитализации.

10 октября в Республике Алтай рабочий погиб при падении с вышки сотовой связи.