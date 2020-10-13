Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума в первом чтении одобрила проект о новом порядке формирования правительства
Общество
Минздрав внедрил в РФ единые алгоритмы лечения COVID-19
Экономика
В ЦБ допустили создание цифрового рубля как новой формы денег
Мир
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Политика
Путин поручил доработать программу по госнацполитике

Рабочий на Алтае упал с вышки сотовой связи и разбился

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай с вышки сотовой связи упал рабочий. Мужчина погиб, сообщает СУ СКР по республике.

По предварительным данным, 10 октября двое жителей Горно-Алтайска проводили работы на 27-метровой вышке сотовой связи. Один из них, 37-летний мужчина, сорвался и упал с высоты 25 м. Он получил различные травмы, в том числе несовместимые с жизнью, и скончался на месте, пишет altapress.ru.

По факту произошедшего СК организовал проверку. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

9 октября сообщалось, что в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на строительстве политехнического колледжа. Еще один мужчина получил тяжелые травмы. По версии следствия, при подаче бетонной смеси разрушились опоры, удерживающие опалубку. Четверо рабочих упали с высоты шестого этажа, около 23 м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020