Рабочий на Алтае упал с вышки сотовой связи и разбился

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай с вышки сотовой связи упал рабочий. Мужчина погиб, сообщает СУ СКР по республике.

По предварительным данным, 10 октября двое жителей Горно-Алтайска проводили работы на 27-метровой вышке сотовой связи. Один из них, 37-летний мужчина, сорвался и упал с высоты 25 м. Он получил различные травмы, в том числе несовместимые с жизнью, и скончался на месте, пишет altapress.ru.

По факту произошедшего СК организовал проверку. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

9 октября сообщалось, что в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на строительстве политехнического колледжа. Еще один мужчина получил тяжелые травмы. По версии следствия, при подаче бетонной смеси разрушились опоры, удерживающие опалубку. Четверо рабочих упали с высоты шестого этажа, около 23 м.