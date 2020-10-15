В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ после того, как подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам в Волгограде. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает СК РФ.

По данным следствия, во время спецоперации подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам управления ФСБ. Ответным огнем оба боевика были ликвидированы.

По информации центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, деятельностью террористов руководили из Сирии, а целями боевиков были здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

Операция проводилась в Кировском районе города.

Ликвидированные боевики были уроженцами одной из стран Центрально-Азиатского региона, дополняет ТАСС.

Как пишет «Газета.ру», ликвидированные боевики были из ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». По данным ЦОС, они планировали атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. Боевики при задержании оказали вооруженное сопротивление и в результате были ликвидированы. В момент задержания главарь и его сообщник пытались извлечь средства террора из тайника в Волгограде. Спецслужбы также нашли карту Волгограда, на которой были обозначены планируемые места совершения террористических атак.

«Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения», — уточнили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

13 октября спецоперация проходила в Октябрьском районе Грозного. Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, был введен режим КТО. В результате были ликвидированы четверо преступников. Погибли двое силовиков.