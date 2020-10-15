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В Волгограде ликвидированы боевики, готовившие теракты по указанию из Сирии

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Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников управления ФСБ после того, как подозреваемые в терроризме открыли огонь по силовикам в Волгограде. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает СК РФ.

По данным следствия, во время спецоперации подозреваемые открыли стрельбу по сотрудникам управления ФСБ. Ответным огнем оба боевика были ликвидированы.

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По информации центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, деятельностью террористов руководили из Сирии, а целями боевиков были здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

Операция проводилась в Кировском районе города.

Ликвидированные боевики были уроженцами одной из стран Центрально-Азиатского региона, дополняет ТАСС.

Как пишет «Газета.ру», ликвидированные боевики были из ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». По данным ЦОС, они планировали атаки на здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. Боевики при задержании оказали вооруженное сопротивление и в результате были ликвидированы. В момент задержания главарь и его сообщник пытались извлечь средства террора из тайника в Волгограде. Спецслужбы также нашли карту Волгограда, на которой были обозначены планируемые места совершения террористических атак.

«Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники межрегиональной ячейки, в отношении которых принимаются процессуальные решения», — уточнили в ЦОС.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

13 октября спецоперация проходила в Октябрьском районе Грозного. Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, был введен режим КТО. В результате были ликвидированы четверо преступников. Погибли двое силовиков.

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