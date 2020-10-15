Фигуру «Троянский конь» установят на одном из пляжей Владивостока

Власти Владивостока сообщили детали будущего благоустройства популярного у туристов пляжа в бухте Аякс на Русском острове. Процесс планируется начать в 2021 году.

Стало известно, что в этом районе появятся набережная, пляж и зона для кемпинга. Помимо базовых устройств на пляже будут спортивная и детская площадки, коворкинг и экстрим-зона. Через всю территорию будет пролегать бетонная набережная и велодорожка. В центре —пляжная зона с детским бассейном.

Детская зона будет рассказывать юным посетителям о греческой мифологии и легенде о Трое. На площадке разместят тематическую зону «Троянский конь», оборудование для игр с песком и лазы, рассказал Vostokmedia глава Дирекции общественных пространств Салават Галиев.

В рамках развития Русского острова ведутся работы по благоустройству пляжа на мысе Ахлестышева. Сейчас там расчищают пляж. Кроме того, эксперты разрабатывают концепцию беговой и велодорожки на острове, протяженность которой превысит 20 км.