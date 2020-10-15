В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о падении ракеты в Дагестане

В Кремле считают, что вопрос о возможном падении ракеты в Дагестане, о котором ранее сообщали СМИ, надо задавать военным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 октября.

«Это надо к военным адресовать вопрос. Послушайте, это вопрос, прежде всего, который касается военного ведомства», — сказал Песков.

Ранее, 8 октября, портал «Будни Кавказа» сообщал, что в Агульском районе Дагестана упала и взорвалась неопознанная ракета. По данным издания, она упала примерно в 5 км от села Чираг.

Местные жители рассказали порталу, что от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили там воронку диаметром 15–20 м, а также, предположительно, обломки ракеты.

На опубликованных фотографиях видна воронка, вокруг которой выжжена трава.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в тот же день взрывотехники ФСБ и МВД направились к месту происшествия в Агульском районе.

Агульский район находится на юге Дагестана, недалеко от границы с Азербайджаном.

Случаи перелета снарядов из зоны конфликта в Нагорном Карабахе в другие страны уже фиксировались. 7 октября в МИД Ирана сообщали, что несколько снарядов и ракет, выпущенных армией Азербайджана, упали на территории Ирана. По словам замглавы иранской полиции Касема Резаи, в Баку официально извинились за произошедшее.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее Армения и Азербайджан возложили друг на друга.