В госпиталь в Мартакерте ударили с самолета бомбами и ракетами

В госпиталь в Мартакерте ударили с самолета бомбами и ракетами

2020-10-15 14:08:28

2020-10-15 14:08:28

2020-10-15 14:08:28

2020-10-15 14:08:28

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