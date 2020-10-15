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Ремонт улицы Ижорского Батальона стартовал в Пскове

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В Пскове дорожники начали ремонтировать улицу Ижорского Батальона. Участок стал одним из дополнительных объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе горадминистрации, сейчас рабочие снимают старое покрытие на участке от улицы Леона Поземского до Чудской. Одну полосу для движения транспорта перекрыли.

На улице уложат два слоя асфальта, заменят бордюрный камень, приведут в порядок тротуар и укрепят обочины. Также там восстановят зеленую зону и нанесут разметку.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 552 м. Полностью завершить работы планируется до 30 ноября. Стоимость ремонта — 11 млн рублей.

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