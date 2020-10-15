Рабочий погиб на горнодобывающем предприятии в Башкортостане

Гострудинспекция проводит проверку по факту гибели 57-летнего рабочего на предприятии в Башкортостане. Самосвал рухнул в хвостохранилище.

Инцидент произошел в Учалинском районе. По данным Трудовой инспекции, при перевозке грунта на дамбу хвостохранилища водитель автосамосвала не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало в хвостохранилище. Мужчина от полученных травм скончался, пишет «МедиаКорСеть».

9 октября сообщалось о возбуждении уголовного дела в ХМАО по факту гибели трех рабочих на месте строительства политехнического колледжа. По версии следствия, во время работ по бетонированию перекрытия лестничного пролета произошло разрушение опоры, которая удерживала опалубок. Четверо мужчин упали с высоты шестого этажа. Трое скончались, один госпитализирован.