Трое рабочих погибли при строительстве колледжа в ХМАО

В Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на строительстве политехнического колледжа. Об этом ИА «Ура.ру» рассказали в СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла в четверг, 8 октября, в 19:00 во время работ по бетонированию перекрытия лестничного пролета. По версии следствия, при подаче бетонной смети разрушились опоры, удерживающие опалубок. Четверо рабочих упали с высоты шестого этажа, около 23 м.

«В результате падения трое потерпевших скончались, один с тяжелыми травмами находится в медицинском учреждении», — добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Свою проверку организовала прокуратура. Как сообщили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ведомства, на место выезжал прокурор Когалыма и координировал действия сотрудников правоохранительных органов.

8 октября сообщалось, что при падении строительной люльки в Таганском районе Москвы погиб один рабочий. Организована проверка.