Источник сообщил о проведении спецоперации в Кировском районе Волгограда

Силовики проводят спецоперацию в Кировском районе Волгограда. Об этом 15 октября сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Кировском районе Волгограда проходит спецоперация, работают сотрудники ФСБ», — цитирует агентство своего собеседника.

Спецоперация, по его словам, связана с поиском возможных членов экстремистской организации.

На месте находятся полицейские и сотрудники Росгвардии.

13 октября спецоперация проходила в Октябрьском районе Грозного. Там произошло столкновение правоохранителей с боевиками, был введен режим КТО. В результате были ликвидированы четверо преступников. Погибли двое силовиков.