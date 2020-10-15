Эксперт оценила влияние системы «Автодата» на рост цен товаров и грузоперевозок

Введение новой системы «Автодата» без обоснования целесообразности для экономики страны, бизнеса и граждан недопустимо, считает исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина. Своим мнением она поделилась с «Известиями» в четверг, 15 октября.

«Разрабатываемый законопроект имеет высокую степень регулирующего воздействия, при этом не проходит публичное обсуждение с бизнес-сообществом, очевидно возникает риск недобросовестного использования коммерческих данных в непонятных коммерческих целях. Закон об «Автодате» обязывает передавать данные со всех автомобилей в эту систему и явно не за государственные деньги, а за счет перевозчиков — владельцев таких данных. Это вызовет рост стоимости перевозки и цен на товары», — заявила она.

Федоткина также отметила, что порядок определения оператора «Автодаты» и его полномочия, который будет, в частности, устанавливать тарифы на пользование платной частью данных, не установлены — все основополагающие вопросы, которые должны решаться на законодательном уровне, передаются на уровень регулирования подзаконными актами.

«Отдельно стоит обратить внимание на отсутствие анализа уже существующих источников телематических систем, в том числе государственных (таких как, например, ЭРА- ГЛОНАСС, «Платон»)», — добавила она.

Ранее в этот же день «Коммерсант» сообщал, что 12 крупнейших ассоциаций и союзов логистов, поставщиков продуктов питания и потребительских товаров попросили премьера России Михаила Мишустина внимательно обсудить проект навигационно-телеметрической платформы «Автодата», против которого уже высказались Яндекс и Mail.ru, производители автомобилей КАМАЗ и Volkswagen, а также Минтранс России и оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС — АО «ГЛОНАСС».

Платформа «Автодата», которая должна собирать данные об автомобилях и географии передвижения автовладельцев, также сможет сообщить о превышении скорости водителями. На ее базе планируется создание единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом «Известиям» сообщали в рабочей группе НТИ «Автонет» (курируется Минпромторгом и НП «ГЛОНАСС»).