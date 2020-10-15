Утечку топлива из перевернувшейся цистерны остановили на Колыме

В Магаданской области ликвидируют последствия утечки дизельного топлива, которая произошла в результате ДТП на перевале Гусакова. На 42-м км автодороги Палатка–Кулу–Нексикан опрокинулась цистерна на базе «КамАЗа».

Как рассказали ИА MagadanMedia в ГУ МЧС по области, топливо из поврежденной емкости откачали в резервную автоцистерну. Утечку топлива на дорожное полотно удалось прекратить. Объем разлива сейчас уточняется.

На месте дежурят сотрудники ГАИ. Они организовали беспрепятственный проезд автомобилей. С наступлением светлого времени суток дорожные службы продолжили работы.

Тем временем, ситуацию с разливом нефтепродуктов взяла на контроль прокуратура. По результатам проверки будет дана оценка деятельности предприятия-перевозчика.

Автоцистерна опрокинулась на перевале Гусакова накануне днем. Погибших и пострадавших нет. Воспламенения жидкости удалось избежать.