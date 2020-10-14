Разлив дизтоплива произошел из-за аварии с «КамАЗом» на Колыме

В Магаданской области в районе перевала Гусакова опрокинулась автоцистерна на базе автомобиля «КамАЗ». Она перевозила 10 т дизельного топлива. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Как рассказали ИА MagadanMedia в ГУ МЧС по области, это произошло на 42-м км территориальной автодороги Палатка–Кулу–Нексикан. На место отправили подразделения пожарной части, бригаду дорожной службы и наряд ГИБДД. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Специалисты организовали сбор и утилизацию топлива. Они утверждают, что угрозы возгорания и попадания топлива в водоемы нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.