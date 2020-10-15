Азербайджан заявил об обстреле Арменией четырех районов в Карабахе

Вооруженные сил Армении начали обстрел населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщила в четверг, 15 октября, пресс-служба минобороны Азербайджана.

«Вооруженные силы Армении, нарушившие режим гуманитарного прекращения огня, начали подвергать обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В свою очередь, в минобороны Армении заявили о том, что утром 15 октября «противник возобновил активный артиллерийский огонь» на северо-юго-восточном направлении.

При этом в течение ночи в зоне конфликта сохранялась «относительно стабильная напряженность», сообщила в Twitter пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Ранее в этот день Степанян заявила об обстреле азербайджанскими ВС госпиталя на северо-восточном направлении. Баку при этом обвинил Армению в попытках атаковать ночью позиции армии республики на некоторых направлениях фронта.

Обострение конфликта в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах. По итогам переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также об обмене пленными и погибшими. Однако боевые действия продолжаются до сих пор, пишет «Газета.ру».

Азербайджан и Армения возлагают друг на друга ответственность за нарушение перемирия.