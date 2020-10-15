Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавирусной инфекции, это препарат, созданный научным центром «Вектор». Об этом в среду, 14 октября, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — отметил российский лидер.

Он также напомнил, что Центр имени Чумакова Российской академии наук на данный момент занимается разработкой третьей вакцины от COVID-19.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России специалистами Центра имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

Вторую вакцину от COVID-19 разработал «Вектор». 30 сентября центр получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

6 октября стало известно, что центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19.