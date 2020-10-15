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Совфед определит понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция»

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с необходимостью законодательно разъяснить и определить применение новых терминов, связанных с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса.

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В частности, речь идет о таких понятиях как «самоизоляция», «режим самосохранения», «социальная дистанция» и «режим ограничительных мер».

«Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — цитирует Матвиенко ТАСС 15 октября.

При этом спикер СФ напомнила, что ранее российские власти уже внесли некоторые дополнения, например, обозначили термины «удаленная работа» и «дистанционное обучение».

Законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы был инициирован в июне Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а также группой депутатов и сенаторов.

Они предложили ввести в ТК РФ три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

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