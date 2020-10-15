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Женщина погибла во время пожара в частном доме в ЕАО

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Крупный пожар произошел в одном из садовых товариществ в поселке Приамурском Смидовичского района ЕАО. В результате возгорания погибла женщина.

Как рассказали ИА EAOMedia в спасательной службе, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного вечером 14 октября. Звонили очевидцы, заметившие горящий дачный дом.

Когда спасатели прибыли на место, пламенем был объят весь двухэтажный деревянный дом. Стремительному распространению огня способствовал сильный ветер. На полное тушение пожара ушло около двух часов. Дом сгорел полностью. Во время разбора конструкции было обнаружено тело погибшей.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки электросети. Также к возгоранию могло привести неправильное использование электрооборудования при обогреве помещения. По факту случившегося проводится проверка.

14 октября сообщалось о пожаре в гостинице в центре Москвы. Постояльцев и персонал успели эвакуировать. Здание было сильно задымлено, а огонь вырывался из окон на 14-м и 16-м этажах.

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