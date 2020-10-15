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Введенный из-за АЧС карантин сняли в районе Хабаровского края

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В селе Свечино в Хабаровском районе сняли ограничения, введенные из-за африканской чумы свиней (АЧС). Специалисты ветеринарной службы провели все мероприятия, необходимые для ликвидации очага заражения.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярев. Ранее аналогичные документы были подписаны в отношении населенных пунктов Ракитное и Заозерное. Как сообщили ИА AmurMedia в краевом правительстве, на территории Хабаровского района не осталось действующих очагов АЧС.

Специалисты отмечают, что количество очагов этой инфекции в Хабаровском крае постепенно снижается. Но в начале этой недели в Бикинском районе были выявлены два очага – в самом городе Бикин и в селе Лесопильное. Сейчас решается вопрос о введении там карантина.

В крае проводятся выплаты материальной помощи сельхозпредприятиям и владельцам личных подворий, которые лишились свиней из-за ликвидации очагов АЧС. Пока с соответствующими заявлениями обратился 141 человек. 82 заявителя выплаты получили.

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