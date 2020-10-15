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Самолет Ан-32 загорелся после аварийной посадке в Перу

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Грузовой самолет Ан-32 авиакомпании Air Caribe загорелся после аварийной посадки в перуанском городе Икитос, сообщили 14 октября в минтрансе страны.

Из сообщения следует, что воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего началось возгорание.

«Самолет «Антонов-32» с бортовым номером ОВ 2120Р авиакомпании Air Caribe, перевозивший груз из Лимы в Икитос, выкатился за пределы ВПП аэропорта Франсиско Секада Виньетта», — цитирует сообщение ТАСС.

На борту находились четыре члена экипажа, они госпитализированы с различными травмами.

3 октября сообщалось, что самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя.

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