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Треть заемщиков МФО впервые обратились за микрокредитом в пик карантина

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В марте-июне 2020 года, на которые пришелся пик карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, 29% заёмщиков МФО впервые взяли микрокредит. Об этом говорится в исследовании QIWI (есть у «Известий»). В опросе компании участвовало более 1 тыс. россиян, которые в течение последнего года становились клиентами МФО.

Чаще всего займы оформлялись для покупки товаров первой необходимости, перекредитования и погашения других ссуд, а также для лечения, говорится в исследовании. Подавляющее большинство граждан брали единовременно до 20 тыс. рублей.

— В пандемию многие россияне столкнулись с серьезными экономическими трудностями, поэтому рост обращений в микрофинансовые организации был закономерным. Особенно это касается регионов, где не так распространены кредитные карты, — сообщил «Известиям» коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков.

При этом по последним данным ЦБ, портфель микрозаймов во II квартале сократился на 3% (до 213 млрд рублей). Количество заемщиков из-за ужесточения требований снизилось до 11,5 млн человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выхода не было: треть заемщиков МФО впервые взяли ссуду в пандемию

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