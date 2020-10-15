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Украина не планирует закупать российскую вакцину

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Украина не будет покупать российскую вакцину, поскольку она еще не прошла все этапы клинических испытаний. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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«На данный момент даже нет предмета разговора для дискуссий — покупать или нет», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Степанов подчеркнул, что вернуться к этой теме можно только тогда, когда будет доказана ее безопасность. При этом он выразил уверенность, Украина должна иметь собственное производство прививок.

При этом 13 октября глава украинского минздрава допустил закупку российской вакцины от коронавируса при условии, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На Украине к 15 октября коронавирус диагностирован у 276 177 человек, скончались от болезни 5229 жителя страны.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

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