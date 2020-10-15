Twitter будет удалять публикации с отрицанием холокоста

Социальная сеть Twitter намерена блокировать публикации с отрицанием холокоста, заявила в среду, 14 октября, представитель компании.

«Мы решительно осуждаем антисемитские высказывания и не потерпим на нашей платформе проявлений ненависти. <...> Мы принимаем меры против контента, который прославляет или восхваляет исторические акты насилия и геноцида, включая холокост», — цитирует ее Bloomberg.

12 октября аналогичные меры приняло руководство компании Facebook. Данное решение было принято в свете последних исследований, которые подтвердили рост антисемитизма в мире и «тревожный уровень невежества» в отношении холокоста, особенно среди молодежи.

В августе пользователи TikTok запустили противоречивый флешмоб, в котором изображали жертв холокоста. Подростки наносили грим с синяками, ожогами, добавляли звезду Давида и рассказывали, как они якобы погибли в концлагере.

Ролики вызвали волну критики. Авторов обвинили в антисемитизме и спекуляции на теме холокоста. При этом сами участники флешмоба заявили, что не хотели никого оскорбить, а ролики носят просветительский характер.