Прямой эфир

Twitter будет удалять публикации с отрицанием холокоста

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть Twitter намерена блокировать публикации с отрицанием холокоста, заявила в среду, 14 октября, представитель компании.

«Мы решительно осуждаем антисемитские высказывания и не потерпим на нашей платформе проявлений ненависти. <...> Мы принимаем меры против контента, который прославляет или восхваляет исторические акты насилия и геноцида, включая холокост», — цитирует ее Bloomberg.

12 октября аналогичные меры приняло руководство компании Facebook. Данное решение было принято в свете последних исследований, которые подтвердили рост антисемитизма в мире и «тревожный уровень невежества» в отношении холокоста, особенно среди молодежи.

В августе пользователи TikTok запустили противоречивый флешмоб, в котором изображали жертв холокоста. Подростки наносили грим с синяками, ожогами, добавляли звезду Давида и рассказывали, как они якобы погибли в концлагере.

Ролики вызвали волну критики. Авторов обвинили в антисемитизме и спекуляции на теме холокоста. При этом сами участники флешмоба заявили, что не хотели никого оскорбить, а ролики носят просветительский характер.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020