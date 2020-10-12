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Facebook запретил публикацию контента с отрицанием холокоста
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Facebook запретил публикацию контента с отрицанием холокоста

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Социальная сеть Facebook запретила публикацию постов, в которых содержится отрицание холокоста. Об этом говорится в опубликованном 12 октября заявлении вице-президента компании по контенту Моники Бикерт.

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«Сегодня мы обновляем нашу политику разжигания ненависти, чтобы запретить любой контент, отрицающий или искажающий холокост», — говорится в заявлении.

Кроме того, с конца текущего года платформа будет направлять всех пользователей, которые ищут связанные с холокостом термины, на «достоверные ресурсы» за пределами Facebook.

По словам Бикерт, данное решение принято в свете последних исследований, которые подтвердили рост антисемитизма в мире и «тревожный уровень невежества» в отношении холокоста, особенно среди молодежи.

Так, согласно недавнему опросу среди американцев в возрасте 18-39 лет, почти четверть респондентов выразили уверенность, что холокост является мифом или его масштабы преувеличены.

В августе пользователи TikTok запустили противоречивый флешмоб, в котором изображали жертв холокоста. Подростки наносили грим с синяками, ожогами, добавляли звезду Давида и рассказывали, как они якобы погибли в концлагере.

Ролики вызвали волну критики. Авторов обвинили в антисемитизме и спекуляции на теме холокоста. При этом сами участники флешмоба заявили, что не хотели никого оскорбить, а ролики носят просветительский характер.

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