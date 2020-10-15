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Школу на 825 мест в Электростали достроят в декабре 2020 года

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В подмосковной Электростали завершается строительство новой школы на 825 мест, все работы планируют закончить в декабре 2020 года. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

В настоящее время строительство завершено на 75%. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фасада и отделке помещений. По словам министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева, также продолжается благоустройство прилегающей к учебному заведению территории, отмечает телеканал «360».

В четырехэтажном здании школы предусмотрены просторные учебные классы, столовая, медпункт, актовый и спортивный залы, библиотека и административные блоки. Около школы намерены оборудовать спортивное ядро, сделают стадион с беговыми дорожками, площадки для командных игр и рекреационную зону, пишет РИАМО.

14 октября сообщалось, что школы Подмосковья продолжили работать штатно после каникул.

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