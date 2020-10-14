Вышел трейлер фильма «Джиу-джитсу» с Николасом Кейджем

В Сети появился трейлер нового фильма с американским актером Николасом Кейджем «Джиу-джитсу». Ролик доступен для просмотра на официальном YouTube-канале портала о видеоиграх IGN.

Кейдж сыграл роль мастера боевого искусства джиу-джитсу. Вместе с учениками он противостоит инопланетянину, который угрожает существованию человечества.

Помимо Николаса Кейджа зрители увидят в боевике Алена Мусси, Райана Таррана, Фрэнка Грилло и других актеров, пишет «Москва 24».

Премьера «Джиу-джитсу» запланирована на 20 ноября, отмечает телеканал «360».

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