В Подмосковье электричка протащила подростка по платформе

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования 13-летнего подростка, которого зажало дверьми электрички, в результате чего поезд протащил его по платформе. Об этом в среду, 14 октября, рассказал представитель Московского межрегионального СК на транспорте СК России.

Инцидент произошел в Мытищах ранее в этот день. Ребенка зажало автоматическими дверьми состава электропоезда «Александров-Москва», после чего поезд тронулся и протащил его по платформе. По информации РЕН ТВ, после этого электричка еще какое-то время волокла мальчика по шпалам и щебню. Ребенок получил серьезные травмы.

Как пояснили в СК, в настоящее время подросток госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь, пишет агентство городских новостей «Москва». По данным РЕН ТВ, он находится в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет НСН. Проверку по факту случившегося начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.