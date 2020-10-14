Посетительницу театра на Таганке задержали после отказа надеть маску

Сотрудники полиции задержали посетительницу московского Театра на Таганке, которая отказывалась надевать маску. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали агентству.

Ранее в среду сообщалось, что в московский Театр на Таганке вызвали Росгвардию и полицию из-за отказа одной из зрительниц надевать медицинскую маску. В итоге спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать почти на час.

Зрительница наотрез отказалась надевать маску, которая висела у нее на шее, игнорировала просьбы зрителей и даже режиссера. Организаторам пришлось вызвать правоохранителей, появление которых в зале встретили аплодисментами.