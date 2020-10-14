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Посетительницу театра на Таганке задержали после отказа надеть маску

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Сотрудники полиции задержали посетительницу московского Театра на Таганке, которая отказывалась надевать маску. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали агентству.

Ранее в среду сообщалось, что в московский Театр на Таганке вызвали Росгвардию и полицию из-за отказа одной из зрительниц надевать медицинскую маску. В итоге спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» пришлось задержать почти на час.

Зрительница наотрез отказалась надевать маску, которая висела у нее на шее, игнорировала просьбы зрителей и даже режиссера. Организаторам пришлось вызвать правоохранителей, появление которых в зале встретили аплодисментами.

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