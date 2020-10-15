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Счетная палата указала на недостатки прогноза социально-экономического развития РФ

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В тексте Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не приводится информации, какое влияние на восстановление экономической динамики окажет Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, а также как его реализация отразится на динамике ключевых показателей на этот срок. Это следует из заключения Счетной палаты России на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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Кроме того, сценарные условия не рассматривались правительственной комиссией по бюджетным корректировкам на очередной финансовый год. Этот вопрос также не был рассмотрен на заседании кабмина, несмотря на то что они были направлены в правительство Министерством экономразвития. Это является нарушением п. 7 и 8 порядка разработки прогноза, отметили в Счетной палате.

«При этом на их основе первоначально формировался прогноз поступления доходов в федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в 2020 году и 2021–2023 годах», — подчеркнули авторы заключения.

30 сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году — 20,64 трлн рублей, в 2023 году — 22,26 трлн рублей.

В свою очередь дефицит бюджета в 2021 году будет равен 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей. На национальные проекты на три года запланировано 7,66 трлн рублей.

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов подготовило Минэкономразвития РФ и опубликовало 26 сентября.

16 сентября глава министерства Максим Решетников представил на заседании правительства среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны. Он был разработан в рамках подготовки федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

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