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Мошенники похитили у пенсионера 350 тыс. рублей в Пскове

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В Пскове 88-летний мужчина пострадал от действий мошенников, которые представились социальными работниками. Подозреваемые забрали из квартиры пенсионера 350 тыс. рублей, а также золотые украшения.

По данным правоохранительных органов, вечером 13 октября две женщины постучались в квартиру потерпевшего и представились сотрудницами социальной службы. Они предложили пенсионеру помощь с измерением артериального давления. Пока одна подозреваемая отвлекала местного жителя, вторая обыскала сервант и нашла сбережения в сумме 350 тыс. рублей. Также мошенницы присвоили два кольца и цепочки с крестиком. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Пенсионер не смог запомнить примет подозреваемых. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 11 человек за сутки лишились более 700 тыс. рублей из-за действий мошенников.

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