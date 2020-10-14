Заболеваемость ОРВИ в Крыму превысила эпидпорог на 26%

Эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) оказался превышен в Крыму на 26%. Об этом 14 октября сообщила руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

На территории Симферополя превышение эпидпорога составило 50%. Об этом пишет интернет-газета «Новый Севастополь».

По данным Пеньковской, за неделю рост превышения эпидемического порога составил 10%. Подъем заболеваемости в Крыму отмечается с конца сентября.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о превышении порога заболеваемости по ОРВИ в 28 регионах.