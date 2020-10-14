Голикова назвала число регионов с превышенным порогом заболеваемости ОРВИ

В 28 российских регионах превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом в среду, 14 октября, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Недельные пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены по совокупному населению в 28 регионах, а по населению старше 15 лет ― в 56 регионах», ― сообщила она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Ранее в этот день министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что вакцинация россиян против гриппа организована этапами и продлится в течение 2,5–3 месяцев.

Вакцина поставляется в регионы за счет средств федерального бюджета, напомнил министр. По его словам, контракты заключены более чем на 75 млн доз, в том числе дополнительно закупаются вакцины работодателями и самими субъектами.

На сегодняшний день поставлено уже 46 млн доз препарата, провакцинировано почти 35 млн человек. Темпы вакцинации в текущем году идут «значительно быстрее», чем в прошлом, добавил Мурашко.

Накануне специалисты призвали россиян не бояться вакцинироваться от гриппа в передвижных комплексах. Эксперты отметили, что такие станции работают для удобства россиян не первый год: они позволяют сэкономить время, не тратя его в очередях в поликлиниках, при этом процедура является абсолютно безопасной.

Ранее, 12 октября, Минздрав РФ добавил в национальный календарь профилактических прививок список лиц, которые должны делать прививку от гриппа.