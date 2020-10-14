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Пожарные водоемы обновят в Псковской области

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В Псковской области планируют обновить 11 пожарных водоемов. Также специалисты ликвидируют 24 несанкционированных съезда в леса.

Работы будут проведены в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия–Эстония 2014–2020». Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Пожарные водоемы расположены в Псковском районе возле деревень Кусва, Пески, Заровенье, Гнилуха, Ваулино, Голубово, Нижние Галковичи, Великое Село, Купровщина, Моглино и Адворицы.

На водоемах выкосят траву. У отдельных объектов проведут расчистку от кустарника и мелколесья. Также планируется уплотнить грунт и организовать водоотливы.

Ранее сообщалось, что в Пскове проводится месячник по благоустройству.

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