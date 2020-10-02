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Месячник благоустройства стартовал на территории Пскова

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Осенняя генеральная уборка стартовала в Пскове. Желающих принять участие в месячнике по благоустройству и санитарной обработке обеспечат необходимым инвентарем.

Месячник продлится до 31 октября. Администрация Пскова рекомендовала руководителям организаций обеспечить уборку территорий в соответствии с правилами благоустройства. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Всех желающих принять участие в субботниках инвентарем обеспечит служба благоустройства города. Контейнеры для сбора мусора предоставит региональный оператор.

Ранее сообщалось, что в Тверской области во Всемирном дне чистоты приняли участие более 13 тыс. человек. Региону удалось побить рекорды прошлых лет по количеству участников субботников.

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