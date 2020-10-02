Месячник благоустройства стартовал на территории Пскова
Осенняя генеральная уборка стартовала в Пскове. Желающих принять участие в месячнике по благоустройству и санитарной обработке обеспечат необходимым инвентарем.
Месячник продлится до 31 октября. Администрация Пскова рекомендовала руководителям организаций обеспечить уборку территорий в соответствии с правилами благоустройства. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Всех желающих принять участие в субботниках инвентарем обеспечит служба благоустройства города. Контейнеры для сбора мусора предоставит региональный оператор.
Ранее сообщалось, что в Тверской области во Всемирном дне чистоты приняли участие более 13 тыс. человек. Региону удалось побить рекорды прошлых лет по количеству участников субботников.