В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о Госсовете

Первое чтение законопроекта о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета может пройти в конце октября или начале ноября. Об этом 14 октября сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

«Первое чтение законопроекта возможно в конце октября или начале ноября. В любом случае рассмотрим в осеннюю сессию», — передает его слова ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Согласно вступившим в силу новым положениям главного закона России, Госсовет формирует президент, который также занимает пост председателя. Статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета стоит отметить обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями регионов.

14 июля «Известия» со ссылкой на членов рабочей группы по Конституции и экспертов отмечали, что Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах.