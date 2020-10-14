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Дело возбудили по факту гибели рабочего в Липецкой области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника в овощехранилище в Липецкой области. Проверка проводится по факту нарушения требований охраны труда.

Трагедия произошла 12 сентября в Елецком районе. По данным следствия, мужчина занимался выгрузкой картофеля из автотранспорта. Когда он занимался чисткой кузова от остатков грунта, произошло закрытие люка заднего борта транспорта. Рабочий получил тупую травму позвоночника и грудной клетки. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По версии правоохранительных органов, на предприятии не велся контроль за соблюдением требований охраны труда.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай рабочий погиб при падении с вышки сотовой связи.

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