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Человек погиб при столкновении двух иномарок в Калининградской области

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Под Черняховском (Калининградская область) при столкновении двух иномарок погиб пассажир. Об этом «Калининград.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 14 октября, на трассе Черняховск–Крылово. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW потерял управление и выехал на встречку. Машина столкнулась с легковой Audi под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир BMW получил различные травмы и скончался до прибытия «скорой». Остальные участники аварии были доставлены в больницу скорой медпомощи в Калининграде.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

14 октября еще одно смертельное ДТП произошло в Тульской области. В результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Кимовском районе погибли три человека, еще несколько пострадали.

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