Ребенок серьезно пострадал при падении из окна в Нижегородской области

Трехлетний ребенок пострадал при падении из окна в Нижегородской области. Малыша экстренно госпитализировали с травмами головы.

Инцидент произошел в Балахне. Ребенок выпал из окна на третьем этаже. Пострадавшего доставили в Балахнинскую ЦРБ, куда срочно был вызван нейрохирург из детской областной больницы.

Специалисты удалили поврежденные ткани и осколки черепа, а также провели пластику оболочек мозга. Об этом пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на информационное агентство «Стационар-пресс».

Состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавшая находилась дома одна. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, следствие проводит проверку по факту инцидента.