Травмирующий опыт: в России хотят ввести стандарты для квестов

В Ростовской области разработали проект обращения к российскому правительству с предложением урегулировать организацию квестов. Объясняют такую необходимость в региональном заксобрании тем, что за последние годы участники такого рода мероприятий не раз получали серьезные травмы — вплоть до лишения пальцев. В целом по России подобные инициативы возникают не впервые. Между тем участники рынка считают, что квесты, как и любые организации, предоставляющие услуги населению, и так проходят все необходимые проверки. Подробности — в материале «Известий».

Ростовская инициатива

В законодательном собрании Ростовской области разработали проект обращения к вице-премьеру Татьяне Голиковой «О необходимости принятия мер по регулированию организации развлекательных мероприятий (квестов) с целью предотвращения причинения вреда здоровью несовершеннолетних».

Согласно тексту обращения, действующее законодательство не содержит определения понятия «квест» и не предусматривает самостоятельного регулирования деятельности по их организации и проведению, в том числе с участием несовершеннолетних, в то время как количество так называемых квест-румов в крупных городах постоянно увеличивается (в Ростове-на-Дону их насчитывается более 100, а в Москве — свыше 2 тыс.) .

Травмирующий опыт Фото: Depositphotos

Основную угрозу жизни и причинения вреда здоровью граждан представляют квесты, организаторы которых моделируют различного рода экстремальные ситуации, и усугубляется это тем, что создаются такие развлечения неаттестованными актерами , указывают в региональном заксобрании. Так, в проекте обращения перечисляется несколько случаев, когда поход на квест оборачивался серьезными травмами. Например, в 2018 году в Ростове-на-Дону участник квеста лишился среднего пальца правой руки, а в прошлом году в Красноярске 17-летний подросток получил травму позвоночника в результате действий актера, толкнувшего подростка по сценарию игры.

— С учетом изложенного повышенному риску подвергаются несовершеннолетние участники квестов, так как в силу своего возраста и физического развития не могут осознавать последствия совершаемых действий и обеспечивать в полной мере собственную безопасность. Таким образом, в целях снижения риска причинения вреда здоровью несовершеннолетних необходимо утверждение общих требований и стандартов безопасности проведения квестов, а также технических документов на оказание данных услуг, — предлагается в проекте обращения.

Как пояснила в разговоре с «Известиями» автор документа, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, данный проект предлагает не запретить квесты, не ограничить их, а просто навести порядок в этой сфере развлечений.

— Суть этого обращения продиктована рядом событий, которые происходили не только в Ростовской области, но и по всей стране, когда и дети, и совершеннолетние участвуют в квестах и получают травмы, последствия которых иногда бывают необратимы: отрубленный палец, перелом позвоночника, — отмечает депутат. — Эта индустрия популярна, она должна развиваться, но здесь должны быть определенные правила. Сейчас сами владельцы квестов как хотят, так и вешают возрастные ограничения, но никто не сертифицирует их, не устанавливает никаких стандартов. В большинстве квестов даже нет пожарных выходов, эти комнаты размещаются на территории старых заводов, там нет аптечки. Вопрос также в отношении актеров, которые бегают за участниками квестов в том числе и с колюще-режущими предметами, могут ли они вообще в случае непредвиденных ситуаций оказать первую помощь.

Травмирующий опыт Фото: Depositphotos

Впрочем, это обращение еще будет рассмотрено на очередном заседании депутатами профильного комитета и экспертами, а затем будет вынесено на заседание законодательного собрания, и только в случае поддержки депутатским корпусом оно будет направлено в адрес вице-премьера, указывает Стенякина.

Тысячи нарушений

Однако идея урегулирования квестиндустрии ранее возникала и в других городах. В прошлом году депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект, запрещающий детям младше 14 лет участвовать в такого рода развлечениях в закрытых помещениях.

Как сообщил в конце прошлого года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, за последние два года прокуратура в ходе проверок выявила более тысячи нарушений законодательства при организации квест-игр. По его словам, прокуроры обобщили практику надзора за соблюдением законодательства в таких сферах, как санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, пожарная безопасность, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в связи с распространением и популяризацией среди несовершеннолетних игровых квест-комнат.

Травмирующий опыт Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

— В целом анализ федерального законодательства показал, что эта сфера требует нормативного урегулирования. Каких-то специальных требований и нормативов, которые устанавливали бы требования к деятельности квест-комнат, оборудованию и помещениям, в которых оказываются развлекательные услуги, не предъявляется. Данные отношения как возмездное оказание услуг регулируется только нормами Гражданского кодекса, — указал Куренной.

Регулирования хватает

Однако эта сфера уже и так регулируется российскими законами, к квестам предъявляются те же требования, что и к предприятиям, которые оказывают услуги населению, отметила в разговоре с «Известиями» президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии Анна Черкасова.

— В большинстве случаев организаторы квестов очень сильно переживают за качество оказанных услуг. У нас самих есть возрастной ценз на некоторые квесты, и мы его придерживаемся очень строго. Даже когда родители пытаются забронировать для детей страшный квест, мы точно знаем, что они испугаются, и отказываем. Поэтому придумывать дополнительные требования к технике безопасности или заставлять оформить еще какие-то документы — это просто выкачивание денег из этой индустрии. Да, какие-то компании закроются, потому что не потянут собирать всю эту документацию, но всё равно будут появляться компании-однодневки, которым будет совершенно всё равно на качество обслуживания.

По словам Анны Черкасовой, лучше, наоборот, помочь такому мелкому и среднему бизнесу в строительстве достаточно интересного досуга, особенно для детей.

Травмирующий опыт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— У нас есть статистика о том, сколько травм было зафиксировано на квестах за год (даже те случаи, которые не выносились на всеобщее обозрение) и сколько травм дети получают в парках за неделю. Так вот, за неделю в парках дети получают больше травм, чем на квестах , — отмечает Черкасова. — Конечно, есть безалаберные организаторы, но их крайне мало, и в большинстве случаев это компании-однодневки, но такое есть в любой индустрии. Кроме того, квесты и так проверяют: Роспотребнадзор, у которого есть свой собственный список проверок, налоговая, пожарная инспекция. Никаких нововведений не нужно, нас уже и так достаточно контролируют.

С тем, что этот бизнес и так проходит все положенные проверки, согласна и основатель независимого рейтингового агентства «Гильдия квестов» Александра Пухова. «Здесь также существуют возрастные ограничения, и предприниматели это соблюдают. Нужно понимать, что часто сами родители отправляют несовершеннолетних на квесты, даже когда им говорят, что их дети не подходят по возрасту. Зачастую уровень опасности тот же, что и на детских площадках. И здесь вопрос состоит в том, что родители сами выбирают, будут ли они находиться рядом с детьми, это такой же уровень ответственности», — отмечает Пухова.

— Само квестсообщество постоянно генерирует рекомендации, агрегаторы, в свою очередь, отказываются сотрудничать с квестами, которые не всерьез воспринимают вопрос безопасности. Если у государства есть какое-то желание помочь в этой сфере, с одной стороны, это здорово, с другой — нужно понимать, что простые запреты навредят абсолютно всем, в том числе и потребителю, — считает собеседница «Известий». — В целом же если и вводить какие-то меры регулирования, то нужно делать это в диалоге с участниками рынка.

Возможны компенсации

По российскому законодательству человек может претендовать на компенсацию причиненного ему вреда здоровью, и, соответственно, организация, которая проводит квест, и так несет ответственность, сообщила в разговоре с «Известиями» юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко.

Травмирующий опыт Фото: Depositphotos

— Здесь действуют общие положения Гражданского кодекса РФ, а именно гл. 59. Но здесь необходима конкретика: если компания, организовавшая квест, устроила всё так, что получение ущерба невозможно или возможно только в случае действий самих посетителей, то компания ответственности не несет. Но если компания что-то не предусмотрела, но могла и должна была это сделать, то она несет ответственность. В суде будет выясняться именно этот факт: была ли обеспечена безопасность потребителя, несмотря на то что участие потребителя происходило в экстремальном квесте, а также была ли оказана ему соответствующая помощь на месте, — отмечает юрист.

Как напоминает Роспотребнадзор, потребитель имеет право на то, чтобы услуга была безопасной для его жизни и здоровья, а вред, причиненный вследствие необеспечения безопасности услуги, подлежит возмещению (это право гарантируется законом «О защите прав потребителей») .