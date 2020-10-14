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Рогозин пошутил о роли России в лунной программе США «Артемида»

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Россия подготовит «поправки Зевса» к соглашению по американской лунной программе «Артемида». Об этом заявил в среду, 14 октября, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«Есть соглашение «Артемида». Как вы знаете Артемида была греческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению», — цитирует ТАСС шутку Рогозина.

Он отметил, что независимо от перспектив программы «Артемида» российская дальняя транспортная космическая система должна быть связана с американской, чтобы не возникло проблем со стыковкой кораблей к станции.

«Как решить этот вопрос, мы сейчас будем обсуждать», — подчеркнул Рогозин.

Вместе с тем накануне глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн выразил надежду на то, что Россия присоединится к так называемым «Соглашениям Артемиды», устанавливающим основные принципы освоения Луны.

Он уточнил, что соглашения продолжают Договор по космосу, принятый в 1967 году. Таким образом, по его прогнозам, даже если Россия не присоединится к договоренностям, то будет им следовать, пишет «Газета.ру».

В начале сентября стало известно, что NASA и американское минэнерго объявили о намерении построить атомный реактор на Луне.

Лунная программа NASA под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля «Орион».

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