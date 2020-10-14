Дитрих заявил об отсутствии планов по выплатам дополнительных субсидий авиакомпаниям

Дополнительных субсидий для компенсации российским авиакомпаниям расходов из-за потери пассажиров не планируется. Об этом 14 октября заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

В сентябре внутренние перевозки практически восстановились, но международные в полном объеме не восстановились из-за закрытия ряда стран, отметил глава Минтранса.

«Поэтому авиакомпании по внутренним перевозкам имеют возможность активно летать и зарабатывать. Мы следим за их финансово экономическим состоянием, чтобы не допустить каких-либо негативных тенденций», — цитирует министра ТАСС. Как он отметил, на этом этапе дополнительные субсидии не нужны.

По словам Дитриха, правила предоставления субсидий будут изменены и итоговый их объем увеличится с 24,3 млрд рублей до 30 млрд рублей.

На прошлой неделе министр отметил, что Минтранс ожидает падения авиаперевозок в 2020 году на 53% в сравнении с прошлогодним показателем. По его словам, транспортный комплекс в этом году не выйдет на докризисные показатели по объемам работы на фоне распространения коронавируса.

В конце сентября стало известно о намерении правительства дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков, увеличив субсидии на 4,6 млрд рублей. Средства направят на развитие полетов внутри регионов, программа рассчитана на 2021–2023 годы.