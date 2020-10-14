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Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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Президент РФ Владимир Путин в среду, 14 октября, сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса.

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Речь идет о препарате, созданном научным центром «Вектор».

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона», — сказал президент в ходе совещания с членами правительства.

Путин также отметил, что Центр имени Чумакова Российской академии наук занимается разработкой третьей вакцины от инфекции.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V», пишет «Газета.ру».

Вторую вакцину от COVID-19 разработал «Вектор». 30 сентября центр получил патенты на «ЭпиВакКорону». Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

6 октября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19.

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